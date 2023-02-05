В «Алании» ответили на вопрос, успеют ли перестроить стадион к лету

Тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» заявил, что верит, что владикавказский клуб успеет реконструировать стадион к следующему сезону.

— Один из главных вопросов, касающихся «Алании», — состояние домашнего стадиона. Пока нет уверенности, что его реконструируют к следующему сезону? У вас в голове сидит мысль, что вы выйдете в РПЛ напрямую или через стыки, а вас туда не пустят из-за стадиона?

— Моя цель — тренировать и готовить футболистов для побед в каждом матче. Я живу рядом с этим стадионом, вырос на нем — на «Спартаке». Это моя и радость, и боль... В 1995 году подавал мячи великим нашим футболистам, которые в итоге стали чемпионами. И сейчас молю Господа о том, чтобы «Алания» вновь сыграла на нем в РПЛ. Наш болельщик этого заслуживает.

— Но как идет реконструкция?

— Иногда общаюсь с прорабом стройки. Прошу людей, которые живут рядом со стадионом, лишний раз сходить и посмотреть, какими темпами все это проходит. Верю, что все будет хорошо. Живу этим. Но я же не профессионал. Слукавлю, если скажу, что я досконально разбираюсь в этой теме.

— А кто был вашим кумиром в «Алании-1995»?

— Бахва Тедеев, который меня потом тренировал. В 1995 году, считаю, он был лучшим в той команде. Но нельзя забывать и о других великих игроках в каждой линии. Омари Тедрадзе — ведущий защитник, Мирджавол Касымов — блестящий полузащитник. А Артур Пагаев? Я не понимаю, как этот крайний защитник не играл за сборную России! А вспомните нашего капитана Инала Джиоева. Без него невозможно представить ту «Аланию!. Я же все помню — каждый матч, на зубок помню состав... Золотые годы! Полюбил эту команду раз и навсегда.

Полностью интервью Тедеева «СЭ» читайте здесь