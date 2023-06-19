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Сегодня, 14:51

В «Алании» подтвердили переговоры по трансферу полузащитника «Ростова» Мельникова

Алина Савинова
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Гендиректор «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Ростова» Степану Мельникову.

«Переход Мельникова в «Аланию»? Да, мы заинтересованы в нем и находимся на стадии переговоров. На днях будет определенность», — цитирует Сиукаева Sport24.

В прошедшем сезоне 21-летний полузащитник провел за «Ростов» 17 матчей и отметился 2 голами.

По итогам сезона-2022/23 «Алания» заняла 3-е место в турнирной таблице первой лиги. Однако команда не получила лицензию РФС-1, которая дает право претендовать на место в РПЛ, из-за неготовности стадиона.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-19-v-alanii-podtverdili-peregovory-po-transferu-melnikova-iz-rostova
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