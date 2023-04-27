В «Арсенале» отказались комментировать слухи о задержке зарплаты футболистам

Руководитель департамента по работе со СМИ тульского «Арсенала» Алексей Честнов отреагировал на новость о том, что в клубе имеются задержки по зарплате и премиальным.

«Пока не можем ничего сказать. Оставим эту тему пока без комментариев», — приводит слова Честнова Vprognoze.ru.

Ранее СМИ сообщили о том, что в тульском клубе существует задержка по зарплате и премиальным футболистам. По данным источника, клуб не платит зарплату игрокам уже три месяца.

В турнирной таблице Первой лиги «Арсенал» после 28 туров набрал 37 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги.