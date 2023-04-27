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27 апреля, 20:19

В «Арсенале» отказались комментировать слухи о задержке зарплаты футболистам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель департамента по работе со СМИ тульского «Арсенала» Алексей Честнов отреагировал на новость о том, что в клубе имеются задержки по зарплате и премиальным.

«Пока не можем ничего сказать. Оставим эту тему пока без комментариев», — приводит слова Честнова Vprognoze.ru.

Ранее СМИ сообщили о том, что в тульском клубе существует задержка по зарплате и премиальным футболистам. По данным источника, клуб не платит зарплату игрокам уже три месяца.

В турнирной таблице Первой лиги «Арсенал» после 28 туров набрал 37 очков и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10828577-v-arsenale-otkazalis-kommentirovat-sluhi-o-zaderzhke-zarplaty-futbolistam.html
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
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