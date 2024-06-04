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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:29

В «Балтике» рассказали об активной работе по поиску нового главного тренера

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос «СЭ» о поиске нового главного тренера команды.

«Мы стараемся как можно быстрее определиться с тренером, активно работаем над этим вопросом. Четкого дедлайна пока назвать не могу. Понятно, что хочется выйти на сборы уже с новым тренером. Российский или иностранный тренер? Рассматриваются разные специалисты. У нас достаточно широкий лонг-лист», — сказал Измайлов «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетела в первую лигу. Кроме того, калининградцы вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где уступили «Зениту» (1:2).

2 июня главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич объявил об уходе из команды.

Сергей Игнашевич
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
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