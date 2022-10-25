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Сегодня, 12:05

В «Балтике» сообщили, что не станут наказывать Гогричиани за инцидент с его девушкой

Дмитрий Барулев
Гоча Гогричиани.
Фото ФК «Балтика»
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем Гочи Гогричиани после инцидента с его девушкой Кристиной Куддус.

«Стороны все свои разногласия разрешили в досудебном порядке. Соотвественно оснований для санкций у нас никаких нет. Он уже сыграл за вторую команду две игры, в последней игре ФНЛ вышел на замену. Вопрос закрыт, он член команды», — сказал Волженкин «СЭ».

6 октября девушка рассказала, что Гогричиани неоднократно жестоко избивал ее. Она подала заявление в полицию, а «Балтика» отстранила футболиста от тренировок с командой на время внутреннего расследования в клубе.

24 октября девушка сообщила, что забрала заявление на футболиста из полиции.

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Девушка Гогричиани объяснила, почему забрала заявление на футболиста из полиции