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Сегодня, 13:55

В «Балтике» уверены, что клуб вернется в РПЛ через год

Руслан Минаев
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян поделился мнением о будущем клуба после вылета из РПЛ.

«Где «Балтика» будет через год? Уверен, что в РПЛ. Для этого у нас все есть: и грамотный подход генерального директора, и — по-прежнему — поддержка Ростеха и области. К тому же уровень игроков и [будущих] тренеров соответствуют нашим целям. Как бы это ни было сложно, нет ни одной причины, почему мы не можем вернуться», — цитирует директора Sport24.

В сезоне-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 30 матчах. В FONBET Кубке России команда дошла до суперфинала, в котором уступила «Зениту» (1:2).

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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