Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 12:18

В «Балтике» заявили о ведении внутреннего расследования публикации об избиении футболистом девушки

Дмитрий Барулев
Гоча Гогричиани.
Фото ФК «Балтика»

Пресс-атташе «Балтики» Сергей Кандалов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ведении внутреннего расследования относительно публикации девушки футболиста клуба Кристины Куддус, обвиняющей игрока в избиении.

«В клубе идет внутреннее расследование касательно этой публикации. После его окончания выступим с официальной позицией», — сказал Кандалов «СЭ».

Ранее Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани рассказала, что футболист жестко избивал ее несколько раз.

22-летний Гоча Гогричиани — воспитанник академии московского ЦСКА.

ФК Балтика
1
0
Читайте также
Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
Русский защитник мечтал пробиться в НХЛ. Его отправили в фарм-клуб, и он сразу передумал
В США назвали Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Генерал Картаполов призвал лучше информировать о ходе спецоперации
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Девушка футболиста «Балтики» рассказала, что он жестоко избивал ее