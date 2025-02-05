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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:57

В «Енисее» допустили заключение долгосрочного контракта с Глушаковым

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Спортивный директор «Енисея» Михаил Комков высказался о тренировках с командой бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова. Предыдущим клубом 38-летнего хавбека были «Химки», которые расторгли контракт с футболистом в январе.

«Денис тренируется с нами первый день. Посмотрим, в каком он состоянии, — цитирует Metaratings.ru Комкова. — Возможно, рассмотрим долгосрочное соглашение. По схеме «2+1»? Можно и три подумать (улыбается)».

«Енисей» под руководством Андрея Тихонова по итогам первой части сезона в первой лиге занимает десятую строчку в турнирной таблице с 27 очками.

Источник: metaratings.ru
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Денис Глушаков
ФК Енисей
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