В «Енисее» назвали спекуляциями слова об алкогольном опьянении футболистов

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев рассказал «СЭ» подробности инцидента с участием защитников команды Владимира Хозина и Вячеслава Бардыбахина, а также нападающего Андрея Окладникова.

— Какие подробности произошедшего известны на данный момент?

— Игроки ФК «Енисей» отдыхали с семьями на базе отдыха в черте города. Произошел конфликт с другими отдыхающими — причины и обстоятельства выясняют правоохранители.

— Исходя из слов второй стороны конфликта, футболисты находились в сильном алкогольном опьянении. Это ложь?

— ГИБДД в тот вечер не вызывали, слава богу, никто в трубочку не дышал и сейчас вокруг этого пункта могут быть только спекуляции.

В среду, 15 мая, появилась информация, что Хозин, Бардыбахин и Окладников устроили драку с жителями Красноярска на базе отдыха «Зеленка». По словам женщины, ставшей участницей конфликта, футболисты нарушали правила поведения и громко слушали музыку. Из-за этого отдыхающие вызвали Росгвардию, которой не удалось усмирить игроков.