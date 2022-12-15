В «Енисее» не отрицают возможное возвращение Гаранина

Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном возвращении Вадима Гаранина в красноярский клуб.

«Енисей» хочет вернуть Вадима Гаранина? Пока рано об этом говорить», — сказал Ивахов «СЭ».

Ранее о том, что «Енисей» хочет вернуть Вадима Гаранина в клуб, сообщил Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым».

24 октября «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ уступил «Зениту» со счетом 0:7. Гаранин покинул клуб в начале ноября.

На данный момент «Сочи» с 25 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.