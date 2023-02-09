В «Енисее» объяснили, почему «Оцелул» обязан заплатить компенсацию за отмену товарищеского матча

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов рассказал «СЭ» о ситуации с выплатой компенсации от румынского «Оцелула» за отказ от проведения товарищеского матча.

Ранее в «Оцелуле» заявили, что не собираются платить компенсацию российскому клубу за отмену контрольной встречи.

«Мы всегда подписываем контракт перед проведением матча. Когда «Оцелул» отказался с нами играть, я сразу уточнил, есть ли контракт. Наши организаторы заявили, что есть. Но потом что-то произошло между ними и организаторами со стороны румын.

Какие из организаторов нам заплатят — мне все равно. Не знаю, почему румыны говорят, что они не заплатят нам компенсацию. У нас есть контракт, мы заполнили все документы. Их подписывают все команды. У меня есть все документы в электронном виде с печатями. Наши организаторы решают этот вопрос», — сказал Ивахов «СЭ».

Матч «Енисей» — «Оцелул» должен был состояться 1 февраля, однако за час до начала игры румынская команда отказалась выходить на поле. Позднее стало известно, что встреча была отменена из-за вмешательства Федерации футбола Румынии, которая угрожала «Оцелулу» снятием с команды очков в таблице чемпионата страны.

«Енисей» требует компенсацию в размере 10 тысяч евро за отмену матча.