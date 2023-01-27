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Сегодня, 17:46

Ивахов: «Для меня не важно быть директором или тренером. Важно приносить пользу «Енисею»

В «Енисее» объяснили смену должности Ивахова на главного тренера и возвращение Гаранина
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
Алексей Ивахов.
Фото ФК «Енисей»
Telegram Дзен

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в комментарии для «СЭ» объяснил смену должности с директора клуба на главного тренера.

— Как пришли к решению сменить должность на главного тренера?

— В футболе все очень динамично, события быстро меняют друг друг, тут важно сохранять баланс и мобильность, иногда тут важны нетиповые решения и методы. Я рад, что тренеры у нас растут, я сейчас говорю как про Гаранина , так и про Горлова. Именно поэтому пришлось принимать нестандартные решения. Но это прежде всего в интересах «Енисея». Наш спортивный директор профи, он находит тренеров и футболистов, которые потом становятся известными и востребованными. Антон Андреевич убедил наш тренерский штаб вернуться в «Енисей». Это именно те специалисты , которые вместе с командой смогли выйти в полуфинал Кубка России. Все вместе мы сейчас засучили рукава ради своих болельщиков.

— Какую должность будет занимать Вадим Гаранин?

— Он будет старшим тренером. И тут важно подчеркнуть, что мы говорим не просто о его возвращении в клуб, а о возвращении всего тренерского штаба. Что касается меня, если клубу нужно, чтобы для достижения результата я стал главным тренером, я готов к этому. Для меня не важно быть директором или тренером, важно приносить пользу, чтобы клуб был в топе. «Енисей» силен коллективом, футболистами и тренерами.

Ранее в своем Telegram-канале Ивахов объявил о возвращении тренерского штаба Вадима Гаранина в «Енисей», а также о том, что он станет главным тренером клуба. Ранее Ивахов был директором красноярского клуба.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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16%

1.56
Первая лига
ФК Енисей
Вадим Гаранин
0
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