В «Енисее» ответили на вопрос о возможном отстранении футболистов за драку

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном отстранении защитников Владимира Хозина и Вячеслава Бардыбахина, а также нападающего Андрея Окладникова от тренировок и игр команды за участие в драке.

«На данный момент футболисты находятся в расположении команды. Клуб выясняет, что на самом деле случилось в тот вечер. При этом, независимо от результатов проверки клуб примет меры, чтобы подобного не происходило в будущем», — сказал Федосеев «СЭ».

В среду, 15 мая, появилась информация, что Хозин, Бардыбахин и Окладников устроили драку с жителями Красноярска на базе отдыха «Зеленка». По словам женщины, ставшей участницей конфликта, футболисты нарушали правила поведения и громко слушали музыку. Из-за этого отдыхающие вызвали Росгвардию, которой не удалось усмирить игроков.