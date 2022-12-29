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Сегодня, 19:19

В «Енисее» подтвердили интерес со стороны клубов РПЛ к главному тренеру Горлову

Мария Гусева
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Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал возможный переход главного тренера красноярцев Артема Горлова в клуб РПЛ.

«Непростое решение, но мы рады, что уже второй раз подряд главным тренером нашей команды интересуется клуб РПЛ. Только сегодня начался диалог и в упреждение скептицизма, хочу сказать: мы, прежде всего, защищаем интересы клуба», — приводит пресс-служба «Енисея» слова Ивахова.

Горлов возглавил «Енисей» летом 2022 года, заключив двухлетний контракт. Ранее сообщалось, что 35-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 34 очка в 20 матчах.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Енисей
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