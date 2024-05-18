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Сегодня, 20:29

В «Енисее» призвали дождаться завершения следственных действий по делу о драке футболистов

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Енисея» в комментарии для «СЭ» отреагировали на новость, что на трех игроков команды завели уголовное дело.

Ранее Telegram-канал «112 Красноярск» сообщил, что Хозин, Бардыбахин и Окладников вступили в конфликт с семьей на базе отдыха в Красноярске. Отмечается, что на игроков «Енисея» было подано пять заявлений в полицию.

В субботу, 18 мая, стало известно, что в Красноярске полицейские возбудили уголовное дело по этому факту.

«Давайте дождемся завершения следственных действий», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Футболисты &laquo;Енисея&raquo; Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин. «Они предложили 250 тысяч рублей, чтобы замять дело». Футболисты «Енисея» устроили драку с семьей из Красноярска

По словам женщины, которая была участницей конфликта, футболисты нарушали правила поведения и громко слушали музыку. После чего отдыхающие вызвали Росгвардию, которой, как сообщается, не удалось усмирить игроков.

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
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