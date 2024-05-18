В «Енисее» призвали дождаться завершения следственных действий по делу о драке футболистов

В пресс-службе «Енисея» в комментарии для «СЭ» отреагировали на новость, что на трех игроков команды завели уголовное дело.

Ранее Telegram-канал «112 Красноярск» сообщил, что Хозин, Бардыбахин и Окладников вступили в конфликт с семьей на базе отдыха в Красноярске. Отмечается, что на игроков «Енисея» было подано пять заявлений в полицию.

В субботу, 18 мая, стало известно, что в Красноярске полицейские возбудили уголовное дело по этому факту.

«Давайте дождемся завершения следственных действий», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

По словам женщины, которая была участницей конфликта, футболисты нарушали правила поведения и громко слушали музыку. После чего отдыхающие вызвали Росгвардию, которой, как сообщается, не удалось усмирить игроков.