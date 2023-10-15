В «Енисее» прокомментировали нападение игроков клуба на бол-боя в игре с «Химками»

Спортивный директор «Енисея» Анзор Саная прокомментировал эпизод после игры с «Химками» (0:1) в 14-м туре Мелбет-Первой лиги, когда игроки красноярцев набросились на бол-боя.

«Эпизод участием Евгения Ставера в конце матча — это эмоции. За минуту до конца матча боллбой вывел нашего вратаря из равновесия: бросил матч не в руки вратарю, а в другую сторону. Это было некрасиво, с подобной ситуацией ФК «Химки» не так давно уже сталкивались. В тот момент нервы уже были на пределе: концовка матча, команда уступает в счете. Но такие эпизоды не красят футбол и, конечно, быть их не должно», — цитирует директора пресс-служба клуба.

В Telegram-канале красноярцев также появились слова вратаря клуба Евгения Ставера, после инцидента, в котором он получил красную карточку.

«Я хочу извиниться перед командой и, конечно, перед нашими болельщиками. Эта ситуация не добавила нам плюсов и не принесла ничего хорошего. Но в тот момент действовать по-другому я не мог», — приводит слова Ставера пресс-служба «Енисея».