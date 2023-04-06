В «Енисее» рассказали о гордости за поступок врача команды, спасшего человека в самолете

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов заявил, что в красноярском клубе гордятся врачом команды Владимиром Фоминым, который оказал медицинскую помощь пассажирке во время полета в Санкт-Петербург в марте.

«Мы все люди, помогать друг друга — наша основная обязанность. У нас очень хороший доктор, профессионал, довольно скромный человек, всегда идет на помощь. Мы, конечно, горды тем, что имеем возможность, помимо доставления радости людям от побед, быть рядом в такой жизненной ситуации, какая была в самолете. Конечно, поздравим, сейчас авиакомпания официально проведет церемонию, мы поучаствуем в этом приятном деле. Наверное, так все должны делать — быть рядом в тяжелой ситуации», — приводит слова Ивахова ТАСС.

«Енисей» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 43 очка в 25 матчах.