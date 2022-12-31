Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:11

В «Енисее» рассказали о причинах расторжения контракта с Горловым: «Поступило предложение из РПЛ»

В «Енисее» рассказали о причинах расторжения контракта с главным тренером
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Директор «Енисея» Алексей Ивахов рассказал «СЭ» о прекращении сотрудничества с главным тренером Артемом Горловым в связи с поступлением ему предложения из РПЛ.

«Мы пошли навстречу Артему Сергеевичу в связи с его приглашением в один из клубов РПЛ. Мы расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. В какую команду пригласили? Это уже не в моей юрисдикции. Я сам был тренером, поэтому понимаю, что такие предложения поступают не каждый день. Рад, что уже второй тренер «Енисея» после работы в нашей команде получает такое предложение. При этом люди сейчас уходят в премьер-лигу, а нам предстоит еще это сделать. Кто возглавит «Енисей»? У нас есть список кандидатов, который мы сейчас прорабатываем в связи со сложившейся ситуацией», — сказал Ивахов «СЭ».

Ранее появилась информация о том, что Горлов может возглавить «Нижний Новгород».

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 34 очка в 20 матчах.

Первая лига
РПЛ
ФК Енисей
Артем Горлов
2
0
Читайте также
Главные спортивные события-2022: феерия Большунова, самый необычный ЧМ в истории и другие
Друзья и враги России — кто они. Называем главных из них
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Урал» выкупил нападающего Каштанова у «Родины»
Тренер Горлов покинул «Енисей» и продолжит работу в клубе РПЛ
Баженов назвал Пиняева гланавым открытием года в РПЛ
Сербский тренер Ивич и «Краснодар» близки к подписанию контракта
Роналду перешел в «Аль-Наср», Лантратов — в «Локо», «Реал» ведет вундеркинда «Боруссии»
Нигматуллин — о переходе Лантратова в «Локомотив»: «У него хороший возраст, чтобы принести пользу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тренер Горлов покинул «Енисей» и продолжит работу в клубе РПЛ