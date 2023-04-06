В «Енисее» сообщили, что в ближайшее время получат 10 тысяч евро за отмененный матч на сборах

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов заявил, что красноярский клуб в ближайшее время получит компенсацию в размере 10 тысяч евро за отмененный товарищеский матч с румынским «Оцелулом».

«Нашу претензию словесно удовлетворили организаторы. В ближайшее время ждем поступление средств, буквально следующим траншем. Мы должны полностью рассчитаться за сборы, после этого, согласно нашей претензии о несостоявшемся матче, фирма-организатор сборов выплатит нам средства. Это должно быть в течение недели. Это 10 тысяч евро», — приводит слова Ивахова ТАСС.

Матч «Енисей» — «Оцелул» должен был состояться 1 февраля, однако за час до начала игры румынская команда отказалась выходить на поле.

3 февраля пресс-служба «Оцелула» сообщила, что федерация не угрожала клубу, но решение об отмене игры было принято по рекомендации ведомства.