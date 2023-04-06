Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:54

В «Енисее» сообщили, что в ближайшее время получат 10 тысяч евро за отмененный матч на сборах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов заявил, что красноярский клуб в ближайшее время получит компенсацию в размере 10 тысяч евро за отмененный товарищеский матч с румынским «Оцелулом».

«Нашу претензию словесно удовлетворили организаторы. В ближайшее время ждем поступление средств, буквально следующим траншем. Мы должны полностью рассчитаться за сборы, после этого, согласно нашей претензии о несостоявшемся матче, фирма-организатор сборов выплатит нам средства. Это должно быть в течение недели. Это 10 тысяч евро», — приводит слова Ивахова ТАСС.

Матч «Енисей» — «Оцелул» должен был состояться 1 февраля, однако за час до начала игры румынская команда отказалась выходить на поле.

3 февраля пресс-служба «Оцелула» сообщила, что федерация не угрожала клубу, но решение об отмене игры было принято по рекомендации ведомства.

Источник: https://tass.ru/sport/17463559
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Оцелул
0
Читайте также
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Енисее» рассказали о гордости за поступок врача команды, спасшего человека в самолете