В «Енисее» сообщили о получении лицензии РФС-1: «Прошли все критерии, проделали большой объем работы»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов рассказал «СЭ» о процессе получения лицензии РФС-1, которая позволит клубу участвовать в стыковых матчах.

«Енисей» получил лицензию РФС-1, прошли все критерии. Проделали большой объем работы. Сотрудники клуба при поддержке правительства Красноярского края, министерства спорта, центрального стадиона – общими усилиями смогли предоставить все необходимые документы, чтобы подтвердить наши возможности для получения РФС-1. Сейчас мы доказываем на футбольном поле, что хотим играть в РПЛ», – сказал Ивахов «СЭ».

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 50 очков в 32 матчах.