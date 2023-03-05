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Сегодня, 16:29

В «Енисее» все еще ждут 10 тысяч евро за отмененный товарищеский матч с «Оцелулом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов сообщил, что клуб все еще ждет 10 тысяч евро за отмененный товарищеский матч с «Оцелулом».

— Мы однозначно ждем денег. Со своей стороны мы выполнили все условия и были готовы к этому матчу, как на футбольном поле, так и юридически. Нашим партнерам, которые организовывали эту игру, мы выставили претензию. Так что ждем обратной связи. Исходя из устной договоренности у нас есть понимание, что мы играем не в одни ворота, — приводит Sport24 слова Ивахова.

— О какой сумме речь?

— Десять тысяч евро. В этой ситуации нам важно не только получить деньги, но и чтобы соблюдался спортивным принцип.

Матч между российской и румынской командами должен был пройти 1 февраля.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-05-v-yeniseye-vse-yeshche-zhdut-10-tysyach-yevro-za-otmenennyy-match-s-rumynskim-otselulom
Футбол
ФК Енисей
ФК Оцелул
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