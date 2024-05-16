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Сегодня, 09:55

В ФНЛ назвали клубы, которые не получат права сыграть в стыках за выход в РПЛ

Алина Савинова
&amp;quot;Алания&amp;quot; не сможет сыграть в стыковых матчах.
Фото ФК &quot;Алания&quot;
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Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко рассказал, что «Алания», «Арсенал» и «Тюмень» по административным причинам не смогут принять участия в стыковых матчах.

Стыковые игры назначены на 29 мая и 1 июня, однако календарь матчей может быть изменен из-за выхода «Балтики» в Суперфинал Кубка России, запланированный на 2 июня.

— «Арсенал» и «Алания», даже если займут место в стыках за место в РПЛ, не сыграют там?

— На данный момент — да. Плюс у «Тюмени» все непросто. Недавно там работала межведомственная комиссия, которая оценивала готовность стадионов. Есть замечания, которые пока не исправлены. Это связано с обеспечением безопасности, — приводит «Чемпионат» слова Атаманенко.

На данный момент турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги возглавляют «Химки», которые вылетели в ФНЛ по итогам прошлого сезона РПЛ. В активе команды из Подмосковья 60 очков после 32 туров.

«Арсенал» с 51 очком занимает пятое место в турнирной таблице. У «Алании» 43 балла и 8-я строчка. «Тюмень» (42) располагается на 10-й позиции.

Источник: Чемпионат
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Тюмень
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