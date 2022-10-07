В ФНЛ прокомментировали публикацию с обезьяной в шарфе «Уфы»

Руководитель медиадепартамента ФНЛ Виктор Кравченко прокомментировал появление в соцсетях лиги снимка с обезьяной в шарфе «Уфы». Ранее данное фото было опубликовано в честь Всемирного дня защиты животных, но позже его удалили из-за негативной реакции читателей.

«Акция была призвана обратить внимание на проблемы животных, которые существуют в мире. Никто не ассоциировал их с людьми. Как только мы увидели, что это вызвало неправильные, негативные ассоциации, сразу заменили и извинились перед болельщиками «Уфы», — приводит слова Кравченко Sport24.

Кравченко признался, что не видит никакой трагедии в фото с обезьяной в атрибутике «Уфы».

«Мы не видим в этой фотографии никакой трагедии, если честно. Жалко, что остальные питомцы зоопарка не получили такого внимания. Панда, например, относится к уязвимому виду животных», — добавил Кравченко.

«Уфа» занимает 13-е место с 13 очками в турнирной таблице первой лиги после 12 туров. 9 октября уфимцы сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо» в 13-м туре.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо