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Сегодня, 17:58

В ФНЛ прокомментировали публикацию с обезьяной в шарфе «Уфы»

Обезьяна в шарфе «Уфы» появилась в соцсетях ФНЛ, но позже была удалена.
Фото ФНЛ, Telegram

Руководитель медиадепартамента ФНЛ Виктор Кравченко прокомментировал появление в соцсетях лиги снимка с обезьяной в шарфе «Уфы». Ранее данное фото было опубликовано в честь Всемирного дня защиты животных, но позже его удалили из-за негативной реакции читателей.

«Акция была призвана обратить внимание на проблемы животных, которые существуют в мире. Никто не ассоциировал их с людьми. Как только мы увидели, что это вызвало неправильные, негативные ассоциации, сразу заменили и извинились перед болельщиками «Уфы», — приводит слова Кравченко Sport24.

Кравченко признался, что не видит никакой трагедии в фото с обезьяной в атрибутике «Уфы».

«Мы не видим в этой фотографии никакой трагедии, если честно. Жалко, что остальные питомцы зоопарка не получили такого внимания. Панда, например, относится к уязвимому виду животных», — добавил Кравченко.

«Уфа» занимает 13-е место с 13 очками в турнирной таблице первой лиги после 12 туров. 9 октября уфимцы сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо» в 13-м туре.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо
Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-07-v-fnl-otreagirovali-na-razmeshcheniye-foto-obezyany-v-sharfe-ufy
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