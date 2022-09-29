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ФНЛ

29 сентября, 12:00

В ФНЛ рассказали о работе экспертной группы по интеграции крымских клубов в чемпионат России

Иван Торопцев
Корреспондент

Руководитель медиадепартамента Футбольной национальной лиги Виктор Кравченко рассказал о работе экспертной группы по интеграции крымских клубов в чемпионат России.

«По данному вопросу собрана рабочая группа из сотрудников ФНЛ и сотрудников федераций Крыма и Севастополя. Со стороны лиги группу возглавляет Наиль Измайлов, с другой стороны — Республиканская федерация футбола Крыма, Крымский футбольный союз и Республиканская федерация футбола Севастополя. 6 октября состоится совместное заседание экспертно-аналитической группы ФНЛ, на котором данные субъекты будут изучать спортивную и иную деятельность субъектов футбола и спортивную инфраструктуру Республики Крым и города Севастополя», — приводит Metaratings слова Кравченко.

Также он отметил, что группа изучает возможности лиги в нынешней ситуации, и заявил, что одной из задач аналитической группы является аудит и подготовка отчета по инфраструктурным, экономическим, правовым и спортивным критериям для клубов.

В четверг, 29 сентября, стало известно о создании в ФНЛ рабочей группы по вопросу включения крымских и севастопольских клубов в чемпионат России.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-fnl-rasskazali-o-rabote-ekspertnoy-gruppy-po-voprosu-integratsii-krymskikh-klubov-v-chempionat-ros-1371436/
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