В ФНЛ сообщили, что в Китае продолжают транслировать матчи первой лиги

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал, что матчи первой лиги продолжают транслировать в Китае, но показатели просмотров пока небольшие.

«Мы пробовали транслировать Мелбет-Первую лигу в Казахстане, но в итоге отказались от этого контракта по разным причинам. Но есть китайская платформа с более чем 1,3 милларда пользователей, которая транслирует матчи первой лиги на Китай, работа в этом направлении продолжается. Пока цифры не очень большие, но нам это необходимо для развития лиги», — цитирует Измайлова ТАСС.

По итогам первой части сезона в таблице первой лиги лидирует «Балтика», в активе которой 45 очков в 21 матче. Вторым идет «Торпедо» (43), далее — «Урал» и «Сочи» (по 37).