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Сегодня, 18:27

В ФНЛ заявили, что делают все для прохождения клубами Крыма лицензирования

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов заявил, что делает все для того, чтобы клубы Крыма и Севастополя прошли лицензирование для участия в чемпионате сезона-2023/24.

«Как мы и говорили на прошлой неделе, экспертно-аналитическая группа ФНЛ делает все для того, чтобы клубы Крыма и Севастополя уже со следующего сезона выступали в турнирах вместе с российскими клубами. На данный момент мы оказываем аналитическую поддержку клубам, обмениваемся нормативными документами, изучаем инфраструктуру на соответствие регламентам. Делаем все для того, чтобы клубы с полуострова прошли процедуру лицензирования и в следующем сезоне выступали в турнирах вместе с российскими клубами», — сказал Измайлов ТАСС.

24 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24.

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

Источник: https://tass.ru/sport/16141605
Наиль Измайлов
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