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Сегодня, 11:07

В ФНЛ заявили, что следят за ситуацией с Крымским мостом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что лига следит за ситуацией с Крымским мостом.

«В связи со сложившейся ситуацией и террористической атакой на Крымский мост, которая повлекла обрушение дорожного полотна, Футбольная национальная лига находится на связи с клубами.

Что касается второго тура, где «Кубань-Холдинг» должен будет сыграть в Ялте, а «Севастополь» — отправиться в Ставрополь, то будем следить за развитием ситуации, общаться с командами и принимать решения. Отдельно сообщим, если будут какие-то изменения в календаре», — приводит слова Измайлова ТАСС.

В ночь на 17 июля на Крымский мост была совершена атака двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека, пострадал один ребенок. Движение по мосту было остановлено.

Источник: https://tass.ru/sport/18289571
Футбол
Наиль Измайлов
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