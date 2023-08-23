В футбольном клубе «Торпедо» рассчитывают вернуться в «Лужники» в начале ноября

Президент «Торпедо» Ярослав Савин надеется, что команда с ноября вновь сможет проводить в «Лужниках» домашние матчи.

«Мы будем проводить домашние матчи в Химках, спасибо им за гостеприимство, столько времени, сколько у нас получится здесь быть — в первую очередь, насколько поле будет выдерживать, до того момента, как «Лужники» будут готовы нас принять обратно. Мы надеемся, что вернемся в «Лужники» в начале ноябре 2023 года, то есть пауза не такая большая. Потом вернемся в «Лужники», будем там проводить домашние матчи», — приводит слова Савина ТАСС.

6 августа «Торпедо» объявило о том, что не будет проводить следующие домашние игры на стадионе «Лужники» из-за концертных мероприятий и реновации газона. Московская команда проводила домашние игры в «Лужниках» с сентября 2022 года. 21 августа «Торпедо» приняло нижнекамский «Нефтехимик» в матче шестого тура Первой лиги (2:1) на «Арене-Химки».