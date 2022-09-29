В Госдуме РФ отреагировали на создание рабочей группы по вопросу интеграции крымских клубов в чемпионат России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на создание ФНЛ рабочей группы по вопросу интеграции клубов Крыма и Севастополя в чемпионат России.

«К сожалению, я не вошел в состав рабочей группы. Проблема существует, ее надо решать. Клубы хотят четко знать свое будущее и свои перспективны. В состав рабочей группы вошли специалисты и эксперты, которые примут решения по перспективам крымских клубов — будут ли они участвовать в ФНЛ, либо будет создана отдельная лига. Будем изучать этот вопрос», — сказал Свищев «СЭ».

В четверг, 29 сентября, стало известно о создании в ФНЛ рабочей группы по вопросу включения крымских и севастопольских клубов в чемпионат России.