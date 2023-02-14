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Сегодня, 13:31

Свищев о драке российских игроков с украинскими на сборах в Турции: «Такие прецеденты надо пресекать»

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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о массовой драке между футболистами российского клуба «Шинник» и украинской команды «Минай» на сборах в Анталии (Турция).

«Во-первых, организаторам соревнований важно не допускать подобные инциденты. Сейчас страсти накалены. Сейчас не лучшие отношения с Украиной и нужно быть очень аккуратными. Томас Бах (глава Международного олимпийского комитета. — Прим. «СЭ») любит вспоминать теннисный Australian Open. Служба безопасности там была хорошо подготовлена. Почему наша команда не была предусмотрительна? Они пишут, что отель обещал. Они что, маленькие дети? Нельзя проверить? «Шинник» — не бедная команда, могли выслать службу безопасности в отель, проверить все номера в подобной ситуации. Но, конечно, такие прецеденты надо пресекать», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что между футболистами команд произошел конфликт в отеле Royal Seginus. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн. Сотрудники отеля смогли остановить конфликт, однако спустя некоторое время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, то началась массовая драка с другими российскими игроками.

Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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