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Сегодня, 16:00

В «Химках» раскрыли бюджет команды после вылета в первую лигу

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов в интервью «СЭ» рассказал о финансировании команды после вылета в первую лигу.

— После вылета «Химки» продолжат существовать? Есть ли стабильные источники финансирования?

— Скажу больше: средства у клуба уже есть. Уверенность в финансовом плане есть. Тут нет никаких вопросов.

— На сколько бюджет клуба будет уменьшен?

— Не могу ответить на этот вопрос. Уменьшаться бюджет наверняка не будет. В первой лиге другой лимит на легионеров, этот момент может повлиять на бюджет. В остальном со всеми футболистами есть долгосрочные контракты. Если они устроят Андрея Викторовича, значит, будут продолжать работать. У нас уже подписан бюджет — больше полутора миллиардов рублей в год. Умножьте эту цифру на пять и получите сумму.

Ранее «Химки» вслед за «Торпедо» вылетели из РПЛ. В последнем матче 28-го тура «Пари НН» на своем поле разгромил «Сочи» (4:0). После этого отставание «Химок» от спасительного 14-го места увеличилось до 8 очков за два тура до конца чемпионата России.

Футболисты &laquo;Химок&raquo;. «Не жалеем, что расстались с Юраном. В первой лиге конкурентов у нас не будет». Садыгов — о вылете «Химок»

Футбол
Первая лига
ФК Химки
Туфан Садыгов
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Источник: «Торпедо» допущено к участию в первой лиге, но получило бан на покупку игроков