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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 11:20

В «Химках» заявили, что Рыжиков присоединится к тренерскому штабу команды в ближайшее время

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии «СЭ» заявил, что экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков войдет в тренерский штаб команды. Ранее об этом сообщил Metaratings.ru.

«Сергей Рыжиков присоединится к тренерскому штабу в ближайшее время», — сказал Оленев «СЭ».

43-летний россиянин ранее работал в «Ахмате» вместе с нынешним главным тренером подмосковной команды Андреем Талалаевым. Ранее Рыжиков работал в качестве главного тренера тамбовского «Спартака».

«Химки» после 13 матчей занимают третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в активе 21 очко.

Сергей Рыжиков
Первая лига
ФК Химки
Николай Оленев
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