В КАМАЗе готовы отпустить защитника Пальцева на просмотр в команду РПЛ

Генеральный директор КАМАЗа Иван Клипов рассказал об интересе других команд к защитнику Валентину Пальцеву.

«Официальных бумаг по Валентину в клуб не поступало, пока это все кулуарная информация. Поступит — будем рассматривать. Знаю, что Пальцев есть и в шорт-листах клубов первой лиги, ставящих задачу выхода, у того же «Торпедо». И не только он один интересен, еще 3-4 наших игрока. Сейчас надо доиграть осеннюю часть без травм, чтобы все четко, а там будет видно», — некоторые так делают», — цитирует Клипова Metaratings.ru.

Он также допустил отъезд футболиста на просмотр в клуб РПЛ.

«РПЛ, которая заканчивает позже, теоретически может позвать Пальцева на 15 дней уже в этом году, чтобы посмотреть и познакомиться. Почему не отпустить, если будет официальный запрос? Но здесь все зависит от другого клуба, а также от самого Пальцева. Он парень своеобразный, со своим «я», со стержнем», — добавил гендиректор.

Ранее появилась информация, что Пальцевым интересуются «Факел», «Ростов» и «Рубин». В текущем сезоне 22-летний защитник провел 17 матчей в Мелбет-Первой лиге и отметился 2 голами.