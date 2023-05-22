В Красноярске до конца июля уложат новое футбольное поле на Центральном стадионе

И. о. министра спорта Красноярского края Денис Петровский сообщил, что начался капитальный ремонт футбольного поля на Центральном стадионе им. Ленинского комсомола. Покрытие, которое не меняли более 30 лет, будет заменено на искусственное.

«Поле будет соответствовать сертификатам РФС, необходимым для участия в РПЛ. Поле будет доступно не только для профессиональных команд. На стадионе можно будет проводить российские соревнования детско-юношеского формата. Кроме того, красноярцы смогут арендовать один из участков поля и прийти просто поиграть.

Если «Енисей» выйдет в российскую премьер-лигу, то клуб проработает вопрос, чтобы первые матчи были выездными. А в Красноярске, на обновленном поле, игры начнут проводить в августе», — цитирует Петровского Gornovosti.ru.