В Красноярском крае удовлетворены работой Тихонова на посту главного тренера «Енисея»

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский оценил работу главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова.

По итогам сезона-2023/24 команда заняла 6-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 51 очко в 34 турах.

«С приходом Андрея Тихонова наша команда набрала 27 очков в 14 играх. Лучше результат только у «Химок», которые и выиграли турнир. После заключительного матча сезона зашел в раздевалку, поблагодарил тренерский штаб и всех игроков. Вкратце с Андреем Валерьевичем [Тихоновым] обсудили наболевшие вопросы в части комплектования состава. Конечно, хотелось бы сохранить костяк, над этим сейчас руководство клуба работает«, — цитирует Петровского ТАСС.

53-летний Тихонов возглавил «Енисей» 10 января 2024 года. Под его руководством команда одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражений.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Крылья Советов» и «Астану».