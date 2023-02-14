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Сегодня, 20:50

В Кремле отреагировали на драку футболистов российской и украинской команд в Турции

Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Песков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на драку футболистов «Шинника» и украинского «Миная» на сборах в Турции.

«Будет ли рассматриваться данный инцидент? Это не к нам вопрос», — приводит слова Пескова Sport24.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Затем сообщалось, что футболисты «Миная» покинули турецкий отель, где произошла их драка с представителями российского клуба. «Шинник» также переедет в другой отель.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление.

Футболисты &laquo;Шинника&raquo;. Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно

Источник: Sport24
Футбол
ФК Шинник
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