В Крыму рассказали, как прошел визит комиссии по интеграции местных клубов в российский футбол

Глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал, как прошел визит комиссии по интеграции местных клубов в российский футбол.

«Комиссия приезжала, все посмотрела, документы предоставила. Они проверили инфраструктуру, финансовые обязательства, спортивные обязательства клубов, структуру самих клубов. Все соответствует очень приличному уровню. По крайне мере, так было озвучено.

Считаю, двигаемся в правильном направлении. Комиссия была удовлетворена тем, что она увидела. Поменяется ли сейчас что-то? Мы работаем в штатном режиме», — приводит Legalbet слова Бородкина.

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

12 октября генеральный директор клуба «Севастополь» Валерий Чалый рассказал о встрече с президентом ФНЛ Наилем Измайловым, который приезжал для изучения футбольной инфраструктуры в регионе.