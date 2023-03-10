В Крыму заявили, что местные клубы готовы войти в российский футбол

Глава Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин заявил, что крымские клубы готовы к процессу лицензирования в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), уровень команд соответствует Первой лиге.

«У нас все готово, все документы для прохождения лицензирования в ФНЛ мы передали, они рассмотрены, поэтому все идет своим чередом. Ждем визита руководства ФНЛ в ближайшее время для окончательного решения вопроса. У нас почти все клубы играют на высоком уровне, на таком же уровне, я считаю, проходит чемпионат Крыма. Поэтому, я думаю, у нас все готово к участию даже не во Второй лиге, а в Первой. Уровень нашего футбола этому соответствует», — приводит слова Бородкина РИА «Новости».

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация поддерживает развитие футбола в Крыму, по его словам, команды региона могут быть включены в российские соревнования в будущем.