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Сегодня, 17:35

В махачкалинском «Динамо» подтвердили, что интересуются вратарем «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию об интересе к вратарю «Зенита» Богдану Москвичеву.

«Позиция вратаря нас интересует. В нашем списке есть группа кандидатов, но важно не только то, кто нам интересен, но и хочет ли футболист в нашу команду. Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев действительно есть нашем списке, но пока наш главный тренер выбирает, кто конкретно может усилить нашу команду. Переговоры по Москвичеву ведет Шамиль Газизов, и меня интересует их конечная фаза», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Ранее сообщалось, что «Динамо» намерен взять в аренду с правом выкупа 19-летнего Москвичева. «Зенит» настаивает на обычной аренде с бонусами для махачкалинского клуба.

Москвичев на данный момент выступает за молодежную команду «Зенита». В 13 матчах МФЛ текущего сезона вратарь пропустил 13 мячей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-609730-v-makhachkalinskom-dinamo-podtverdili-chto-interesuyutsya-vratarem-zenita
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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