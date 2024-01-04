В махачкалинском «Динамо» подтвердили, что интересуются вратарем «Зенита»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию об интересе к вратарю «Зенита» Богдану Москвичеву.

«Позиция вратаря нас интересует. В нашем списке есть группа кандидатов, но важно не только то, кто нам интересен, но и хочет ли футболист в нашу команду. Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев действительно есть нашем списке, но пока наш главный тренер выбирает, кто конкретно может усилить нашу команду. Переговоры по Москвичеву ведет Шамиль Газизов, и меня интересует их конечная фаза», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Ранее сообщалось, что «Динамо» намерен взять в аренду с правом выкупа 19-летнего Москвичева. «Зенит» настаивает на обычной аренде с бонусами для махачкалинского клуба.

Москвичев на данный момент выступает за молодежную команду «Зенита». В 13 матчах МФЛ текущего сезона вратарь пропустил 13 мячей.