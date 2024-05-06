Гендиректор махачкалинского «Динамо»: «Комиссия РФС посетит стадион 10 июня. К этому времени арена будет готова»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о готовности стадиона к выходу в РПЛ.

«Мы получили отложенную лицензию на стадион, предоставили документы о том, что мы провели и оплатили все работы. Предварительно, комиссия РФС должна будет посетить стадион 10 июня. К этому времени он должен быть уже готов», — сказал Газизов «СЭ».

На данный момент бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 55 очков в 30 матчах.

(Софья Грецкая)