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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: «Договорились, что Джикия приедет в Дагестан для популяризации футбола в республике»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» раскрыл детали разговора с защитником «Спартака» Георгием Джикией перед матчем 29-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

«Мы с юмором, по-дружески вспомнили прошлое. Георгий сказал мне спасибо за совместную работу в «Амкаре». Мы договорились, что, когда у него будет свободное время, он приедет в Дагестан для популяризации футбола в нашей республике. К нам приезжали Семин, Газзаев, Игнатьев, Бердыев, Киселев и еще много известных футболистов и тренеров. Мы считаем, что это важно для местного футбола. Это важное направление, которое помогает развивать футбол в республике, и Джикия может помочь», — сказал Гаджиев «СЭ».

Также Гаджиев поделился мнением, где Джикия может продолжить карьеру.

«Георгий играет на уровне большинства клубов премьер-лиги. Он соответствует уровню топ-клубов РПЛ и может там играть», — добавил Гаджиев.

18 мая стало известно, что 30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок выступает за столичный клуб с января 2017 года. Всего за красно-белых он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

(Денис Сафронов)

Георгий Джикия
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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