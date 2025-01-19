В нижнекамском «Нефтехимике» сообщили, что у клуба нет задачи подъема в РПЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал, какие задачи стоят перед клубом в нынешнем сезоне.

После 21 тура нижнекамцы идут на 11-м месте в турнирной таблице первой лиги.

«РПЛ? Мы крепко стоим на ногах, в облаках не летаем. У нас есть определенный бюджет, условия, которые стабильно выполняются, и уютный небольшой стадион. Акционер не влезает в спортивную составляющую и дает спокойно работать в рамках обозначенных выше задач, и это ценно. На данный момент задачи по выходу в РПЛ у «Нефтехимика» нет», — сказал Новиков «РБ Спорт».

44-летний тренер также известен по работе с московским «Динамо».