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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:24

В Новороссийске могут построить новый стадион для «Черноморца»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новороссийский «Черноморец» может переехать на новый стадион, сообщил предприниматель Сергей Шишкарев.

«Сейчас организация занимается проектированием и анализом инфраструктурных возможностей существующего стадиона. Она должна дать расчет, сколько реконструкция займет времени и во сколько обойдется. Как бы я ни хотел сохранить место стадиона и его уникальное положение с видом на море, боюсь, придется строить новый», — цитирует Шишкарева «РБ Спорт».

«Черноморец» с 13 очками занимает 14-е место в Мелбет Первой лиге после 11 туров.

Футбол
ФК Черноморец (Новороссийск)
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