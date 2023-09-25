В Новороссийске могут построить новый стадион для «Черноморца»

Новороссийский «Черноморец» может переехать на новый стадион, сообщил предприниматель Сергей Шишкарев.

«Сейчас организация занимается проектированием и анализом инфраструктурных возможностей существующего стадиона. Она должна дать расчет, сколько реконструкция займет времени и во сколько обойдется. Как бы я ни хотел сохранить место стадиона и его уникальное положение с видом на море, боюсь, придется строить новый», — цитирует Шишкарева «РБ Спорт».

«Черноморец» с 13 очками занимает 14-е место в Мелбет Первой лиге после 11 туров.