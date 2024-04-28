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Мелбет-Первая Лига

Судейство

Сегодня, 15:22

В пользу «Енисея» Тихонова не назначены два пенальти. За фолы на Тихонове

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 65-й и 71-й минутах матча 30-го тура первой лиги «Енисей» — «Волгарь» (1:1) судья Максим Чембулатов не назначил два пенальти в ворота гостей. В первом эпизоде Дмитрий Лесников сбил Дениса Тихонова, но рефери посчитал, что сын главного тренера красноярцев Андрея Тихонова симулировал и наказал его желтой карточкой. А во втором моменте в полузащитника, пытавшегося добить мяч в ворота, врезался Павел Шакуро, после чего Тихонов-младший влетел в штангу и едва не получил травму.

В обоих случаях у Чембулатова были основания для назначения 11-метровых ударов, но он не наказал «Волгарь».

Андрей Тихонов
ФК Енисей
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