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Сегодня, 13:49

В РФС призвали президента «Велеса» сообщить конкретную информацию о нарушениях в матчах ФНЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В Российском футбольном союзе призвали президента «Велеса» Евгения Шиленкова сообщить конкретную информацию о нарушениях в матчах ФНЛ, сообщает «РБ Спорт».

Президент «Велеса» Евгений Шиленков призвал «РФС задуматься о разработке собственного «Кодекса чести», в котором клубы обязуются: не «подвозить» судьям, не бонусировать игроков чужой команды, играющей с твоим прямым конкурентом, не обмениваться победами и не выходить на игроков чужой команды с непристойными предложениями и прочей ересью, которая проросла в нашем футболе.

В службе коммуникаций РФС, комментируя обращение президента «Велеса», сообщили следующее:

«Кодекс чести» российского футбола был принят более 10 лет назад, его положения сохраняют актуальность. Кроме того, с 2019 года РФС ведет системную работу по установлению норм ответственности за нарушение существенных параметров «Кодекса чести». Не стоит забывать и об уголовном кодексе, в котором есть статья за организацию договорных матчей.

Для судей же действуют правила делового поведения судьи и инспектора, которые определяют порядок взаимоотношений всех субъектов российского футбола с судейским корпусом и регулирует все аспекты делового поведения.

Если у Евгения Шиленкова и клуба «Велес» есть конкретная информация о нарушениях, мы просим его сообщить данные факты в департамент защиты игры РФС, также готовы обсудить этот вопрос в рамках собрания ФНЛ.

Что касается повышения зарплат судей, работающих на матчах ФНЛ, то мы поддерживаем данную инициативу, ведем по этой теме диалог с лигой0?.

На данный момент «Велес» с 29 очками занимает 15-е место в турнирной таблице и расположился в зоне вылета.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-rfs-prizvali-prezidenta-velesa-soobshhit-konkretnuyu-informatsiyu-o-narusheniyah-v-matchah-fnl/
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