В РФС заявили, что арбитр Захаров отстранен от работы на матчах ФНЛ после нападения на пешехода

24 октября, 15:37
В службе коммуникаций РФС в комментарии для «СЭ» рассказали о ситуации с арбитром Игорем Захаровым.
23 октября стало известно, что Захаров напал на пешехода в Казани.
«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», — сказали «СЭ» в службе коммуникаций РФС.
24 октября полиция задержала 31-летнего арбитра за совершение административного правонарушения. В отношении него было составлено три административных материала.
В сезоне-2025/26 Захаров отсудил пять матчей Первой лиги.
Деп Б.Охта
Думаю, что судейство не основная работа для Захарова. Как и многих других судей.
26.10.2025
Сергей
ну-ну
24.10.2025
Gordon
Наказание суд определяет.
24.10.2025
обманутый лох
по месту работы :laughing:
24.10.2025
fell62
какой суд , административньiй штраф и 15 суток общественньiх работ.
24.10.2025
mikeV
Очередное подтверждение, что обычные законы в спорте не работают. Интересно, если какой-нибудь слесарь-сантехник тоже кому нибудь по репе даст - его тоже сразу же от работы отстранят на пару недель??
24.10.2025
shpasic
почему?! суда ещё не было! аппеляции ещё не было!
24.10.2025