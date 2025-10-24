Видео
Лига PARI (ФНЛ). Новости
24 октября, 15:37

В РФС заявили, что арбитр Захаров отстранен от работы на матчах ФНЛ после нападения на пешехода

Константин Белов
Корреспондент

В службе коммуникаций РФС в комментарии для «СЭ» рассказали о ситуации с арбитром Игорем Захаровым.

23 октября стало известно, что Захаров напал на пешехода в Казани.

Игорь Захаров.Судья Первой лиги и Кубка России едва не сбил пешехода в Казани. А затем трижды ударил его по лицу

«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», — сказали «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

24 октября полиция задержала 31-летнего арбитра за совершение административного правонарушения. В отношении него было составлено три административных материала.

В сезоне-2025/26 Захаров отсудил пять матчей Первой лиги.

7

  • Деп Б.Охта

    Думаю, что судейство не основная работа для Захарова. Как и многих других судей.

    26.10.2025

  • Сергей

    ну-ну

    24.10.2025

  • Gordon

    Наказание суд определяет.

    24.10.2025

  • обманутый лох

    по месту работы :laughing:

    24.10.2025

  • fell62

    какой суд , административньiй штраф и 15 суток общественньiх работ.

    24.10.2025

  • mikeV

    Очередное подтверждение, что обычные законы в спорте не работают. Интересно, если какой-нибудь слесарь-сантехник тоже кому нибудь по репе даст - его тоже сразу же от работы отстранят на пару недель??

    24.10.2025

  • shpasic

    почему?! суда ещё не было! аппеляции ещё не было!

    24.10.2025

