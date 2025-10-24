В РФС заявили, что арбитр Захаров отстранен от работы на матчах ФНЛ после нападения на пешехода

В службе коммуникаций РФС в комментарии для «СЭ» рассказали о ситуации с арбитром Игорем Захаровым.

23 октября стало известно, что Захаров напал на пешехода в Казани.

«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», — сказали «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

24 октября полиция задержала 31-летнего арбитра за совершение административного правонарушения. В отношении него было составлено три административных материала.

В сезоне-2025/26 Захаров отсудил пять матчей Первой лиги.