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Сегодня, 14:12

В «Родине» опровергли информацию об интересе к Глушакову

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе «Родины» опровергли информацию об интересе к полузащитнику Денису Глушакову.

«У нас эта позиция плотно укомплектована, и игроков туда не рассматривали», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В понедельник, 19 июня, стало известно, что Глушаков покинул «Пари НН», за который выступал с февраля 2023 года. 36-летний россиянин стал свободным агентом.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что футболист может вернуться в «Химки», за которые играл с октября 2020 по февраль 2023 года, или продолжить карьеру в «Родине».

Денис Глушаков
Футбол
Первая лига
ФК Родина
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