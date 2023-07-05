В «Родине» подтвердили что Фищенко может сменить гражданство на азербайджанское

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал информацию о том, что российский полузащитник команды Руслан Фищенко может сменить спортивное гражданство.

«Обсуждали с Русланом эту тему — да, к нему действительно обратилась Федерация футбола Азербайджана с предложением сменить гражданство. Футболист сразу уведомил нас об этом, это его личное решение, с которым Фищенко торопиться не будет. Игрок возьмет время на обдумывание и принятие решение, а через неделю-две мы снова вернемся к этой теме.

Мы с уважением относимся к выбору нашего футболиста, это его жизнь и личные приоритеты», — цитирует Зинина Sport24.

Также функционер отметил, что футболист не планирует уходить из команды в случае принятия гражданства Азербайджана.

Фищенко выступает за «Родину» с 2023 года. Ранее он играл в составе «Уфы» и «Велеса». В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 31 матч в первой лиге и отметился 1 голевой передачей.