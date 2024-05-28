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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:10

Спортивный директор «Родины»: «Единственный кандидат, с которым встречался, был не Игнашевич»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» информацию о возможном назначении на пост главного тренера команды Сергея Игнашевича.

«Пока нечего комментировать. Единственный кандидат, с которым я встречался, был не Сергей Игнашевич. С кандидатурой главного тренера мы определимся до 20 июня. Когда примем окончательное решение, тогда его объявим», — сказал Зинин «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 «Родина» заняла пятое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 55 очков.

Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. Под его руководством команда одержала 44 победы, 27 раз сыграла вничью и потерпела 33 поражения. Контракт специалиста рассчитан до конца июня 2024-го.

«Балтика» заняла 15-е место в прошедшем розыгрыше РПЛ и вылетела в первую лигу.

Сергей Игнашевич
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Родина
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Metaratings: «Родина» рассматривает возможность назначения Игнашевича на пост главного тренера команды