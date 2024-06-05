В «Родине» сообщили, что не делали предложение Игнашевичу возглавить команду

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об отказе экс-тренера «Балтики» Сергея Игнашевича возглавить клуб.

Сообщалось, что Игнашевич хочет работать в РПЛ или зарубежной команде.

«Мы не делали предложение ни одному из кандидатов, фамилии которых так уверенно фигурируют в прессе и в социальных сетях. Какие-либо другие комментарии на данном этапе давать не буду. Тренерский штаб на сезон-2024/25 представим до выхода команды из отпуска», — сказал Зинин «СЭ».

В минувшем сезоне «Балтика» заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу. Также калининградцы вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где уступили «Зениту» (1:2). После поражения Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера команды.